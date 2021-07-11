Агентство ЕС вдвое увеличит масштабы операции на границе Литвы и Белоруссии

Европейское агентство охраны границ и береговой линии (Frontex) на следующей неделе вдвое увеличит масштабы своей операций на границе Литвы и Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно заявлению агентства, данное решение была принято из-за растущего миграционного давления. Литве также будут предоставлены эксперты, которые помогут властям в сборе информации о лицах, незаконно пересекающих границу, и обеспечат обмен оперативной информацией.

Ранее 9 июля стало известно, что литовские военные начали возводить проволочное ограждение на границе с Белоруссией. За два дня до этого премьер-министр страны Ингрида Шимоните объявила о планах построить стену на белорусской границе.

В июле литовские власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в страну через территорию Белоруссии. По данным пограничников Литвы, число таких нелегалов выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом.

