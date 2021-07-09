Литва начала огораживать проволокой границу с Белоруссией

Литовские военные приступили к возведению проволочного ограждения на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса. Об этом заявил представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис, сообщает Telegram-канал Baltnews.

По его словам, проволока будет протянута на 30-километровом участке литовско-белорусской границы у Друскининкской заставы. Как сообщает ведомство пограничной охраны Литвы, именно в этом месте пограничниками были задержаны свыше 500 беженцев. Сами пограничники в строительстве ограждения участвовать не будут.

Бороться с потоком нелегальных мигрантов Литве поможет Эстония. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, Таллин окажет финансовую помощь, а также направит своих полицейских на границу, чтобы «Литва успешно справилась с решением проблем иммиграции».

7 июля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила о строительстве стены на границе с Белоруссией из-за возросшего в несколько раз потока нелегальных мигрантов.

Ранее правительство Литвы ввело режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в Прибалтику через Белоруссию. По данным литовских пограничников, число нелегалов выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом.

В сложившейся ситуации Литва обвинила Белоруссию и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что власти страны использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам и зарабатывают на этом.