Эстонские силовики взяли штурмом церковь с «вооруженными мигрантами»

В Эстонии сотрудники департамента полиции и погранохраны отработали штурм церкви, в которой могли находиться вооруженные нелегальные мигранты. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

Такой сценарий был использован силовиками во время учений по борьбе с нелегальным пересечением эстонско-латвийской границы. Согласно ему, рано утром двое нелегалов в камуфляже пересекли границу с оружием.

Полиция отрепетировала поисковую операцию с помощью собак и беспилотников. В конце учений эстонские силовики взяли штурмом заброшенную пустую школу-церковь в Обинице, где произвели задержание «вооруженных мигрантов».

В начале июля Латвия усилила охрану на границе с Белоруссией из-за большого числа мигрантов, прибывающих в соседнюю Литву. Начальник латвийской пограничной охраны Андрей Рогозин подчеркнул, что в страну могут проникнуть как беженцы, так и боевики.

2 июля правительство Литвы ввело режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну через границу с Белоруссией. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в десять раз в сравнении с 2020 годом.