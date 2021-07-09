Захарова увидела причины миграционного кризиса в крестовых походах

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова увидела причины миграционного кризиса на территории Европейского союза (ЕС) в «крестовых походах» западных стран на Ближний Восток и в Северную Африку. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Захарова назвала «нелепыми» попытки ЕС обвинить Белоруссию в создании угроз в сфере миграции. Она понадеялась, что у объединения и, в частности, у Литвы найдется «здравый смысл не развивать эту тему».

Дипломат также оценила заслуги Минска в сфере международной миграции. По ее словам, республика является «одним из мировых лидеров в борьбе с торговлей людьми», а также «продвигает полезные инициативы в международных организациях».

Представитель МИД отметила, что проблемы с ограничением нелегальной миграции возникают в Белоруссии из-за того, что основные усилия властей страны направлены на противостояние вмешательству в ее внутренние дела.

Для решения миграционной проблемы Захарова посоветовала западным странам начать переговоры с Минском. «Нужно не разрушать контакты с белорусскими властями, не открывать лжепосольства Белоруссии по всему миру, а укреплять контакты с белорусскими властями и вести соответствующий диалог», — подчеркнула она.

Ранее Мария Захарова указала на критический ущерб, который ЕС понесет от санкций против Белоруссии. Она заявила, что наиболее значимые экономические потери понесет литовская сторона. «Такое впечатление, что в Европе, в частности в Литве, заигрались в борьбе с "режимом" и в политическом угаре уже не считают павших от "огня по своим"», — добавила дипломат.

В июле власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в страну через границу с Белоруссией. По данным литовских пограничников, число таких нелегалов выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом.