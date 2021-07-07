Эстонцев направят на белорусско-литовскую границу для борьбы с нелегалами

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии распорядился направить на белорусско-литовскую границу свое усиленное подразделение ESTPOL5 для борьбы с пытающимися попасть в Евросоюз (ЕС) нелегальными мигрантами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ведомства Эгерта Беличева.

Отмечается, что численность отряда не превысит десяти человек, но при этом его укомплектуют для работы современной техникой, в том числе и дронами. В их задачи также будет входить обеспечение порядка в лагерях для беженцев, охране объектов инфраструктуры и безопасность на границе в целом.

Ранее прислать свои патрули на защиту границы между Литвой и Белоруссией решили Германия, Франция и Венгрия. Силовики приедут туда со своим оружием, транспортом и снаряжением. Европейское агентство охраны границ и береговой линии (Frontex) также пообещало укрепить безопасность этого участка.

2 июля правительство Литвы ввело режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в Прибалтику через Белоруссию. По данным литовских пограничников, число нелегалов выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом.

В сложившейся ситуации Вильнюс обвинил официальный Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что власти страны использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам и зарабатывают на этом.