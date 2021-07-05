Литва привлечет армию для защиты от нелегалов из Белоруссии

Литва может привлечь военных добровольцев для охраны населения от потока нелегальных мигрантов, проникающих в страну из Белоруссии. Об этом заявила министр внутренних дел республики Агне Билотайте, сообщает портал Delfi.

По ее словам, к обеспечению безопасности в первую очередь будут привлечены сотрудники полиции и Службы общественной безопасности, пограничники, а также члены Союза стрелков Литвы.

В Министерстве внутренних дел (МВД) Литвы также обратились ко всем самоуправлениям страны с просьбой предоставить информацию о возможностях разместить у себя мигрантов и обеспечить их первоочередные нужды.

Билотайте рассказала, что к 28 июля для размещения нелегалов будут построены модульные домики, а в Друскининкайском самоуправлении начнут возводить ангары. Она добавила, что уже распорядились о строительстве палаточного городка на 1000 человек.

2 июля правительство Литвы ввело режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в Прибалтику через Белоруссию. По данным литовских пограничников, число нелегалов выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перестать пресекать поток наркотиков и нелегальных мигрантов, который идет в Европу через республику. В ответ министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил белорусские власти в использовании нелегалов в качестве оружия для гибридных атак на Европу.