Белоруссия отреагировала на план Литвы построить стену на границе

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отреагировал на план властей Литвы построить на границе с Белоруссией стену или иное заграждение. Его слова приводит телеканал RT.

«Ради бога, пусть строят. Если они прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Белоруссии, вводят санкции, даже отраслевые... Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жесткую охрану границ, переведём на нужды простых людей», — заявил дипломат.

Днем ранее стало известно, что Еврокомиссия отказалась выделять Литве средства на строительство заграждения.

Ранее 9 июля стало известно, что литовские военные начали возводить проволочное ограждение на границе с Белоруссией. За два дня до этого премьер-министр страны Ингрида Шимоните объявила о планах построить стену на белорусской границе.

В июле литовские власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в страну через территорию Белоруссии. По данным пограничников Литвы, число таких нелегалов выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом.

