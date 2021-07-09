Евросоюз отказался финансировать стену на границе Литвы и Белоруссии

Евросоюз отказывается от финансирования проекта стены на границе Литвы и Белоруссии, однако готов оказать Литве дополнительную финансовую помощь для контроля границ. Об этом заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии в разговоре с РИА Новости.

«ЕК не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что Еврокомиссия готова в дальнейшем помогать Литве в этом вопросе — как в оперативном, так и в финансовом плане.

Ранее 9 июля стало известно, что литовские военные начали возводить проволочное ограждение на границе с Белоруссией. За два дня до этого премьер-министр страны Ингрида Шимоните объявила о планах построить стену на белорусской границе.

В июле литовские власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в страну через территорию Белоруссии. По данным пограничников Литвы, число таких нелегалов выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом.