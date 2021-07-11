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Эстония усилила охрану границы с Россией из-за наплыва мигрантов

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Фото: Сергей Степанов / РИА Новости

Эстония усилила охрану на границе с Россией и Латвией из-за наплыва мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы эстонского департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева.

По его словам, в пограничном ведомстве не верят в повторение литовско-белорусского сценария, однако если миграционные потоки направятся на север, Эстония окажется на пути нелегалов. «Во-первых, мы продолжаем строительство новой пограничной инфраструктуры на восточной границе [с Россией]. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограды, но и всего мониторингового оборудования», — сказал Беличев.

Ранее литовские военные приступили к возведению проволочного ограждения на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса. Проволока будет протянута на 30-километровом участке литовско-белорусской границы у Друскининкской заставы. Как сообщает ведомство пограничной охраны Литвы, именно в этом месте пограничниками были задержаны свыше 500 беженцев.

Бороться с потоком нелегальных мигрантов Литве поможет Эстония. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, Таллин окажет финансовую помощь, а также направит своих полицейских на границу, чтобы «Литва успешно справилась с решением проблем иммиграции».

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