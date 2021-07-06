Лукашенко «отправил» нелегальных мигрантов в просвещенную и теплую Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг превращение Белоруссии в «отстойник» нелегальных мигрантов, бегущих в Европейский союз (ЕС) из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, в случае закрытия границ с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной такой сценарий все равно будет глубочайшим заблуждением. Поскольку, считает Лукашенко, Белоруссия не обязана размещать беженцев на своей территории, особенно в условиях санкционного давления на страну со стороны ЕС.

«Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу. Европа (там не хватает рабочих рук) позвала этих людей», — пояснил Лукашенко, «отправив» мигрантов в ЕС.

В этой связи он назвал беспочвенными обвинения белорусского правительства в невыполнении договора о реадмиссии.

Ранее правительство Литвы ввело в стране режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов, которые из стран Ближнего Востока попадают в Прибалтику через Белоруссию. Латвия также усилила охрану на границе с Белоруссией

2 июля Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной из-за «огромного количества оружия», поступающего оттуда в Белоруссию.

В конце мая он пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с реакцией Запада на инцидент с самолетом Ryanair. Позднее он заявил, что в Белоруссии больше не будут держать тех беженцев из Афганистана, Ирана, Ирака, так как «нет на это ни денег, ни сил, в результате санкций ЕС».