Лукашенко поручил полностью закрыть границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, причиной стало «огромное количество оружия», поступающего с Украины в Белоруссию.

1 июля Лукашенко рассказал о «тающем» суверенитете Украины.

До этого Министерство иностранных дел Украины обвинило Белоруссию в неуважении демократических ценностей после выхода страны из программы Европейского союза (ЕС) «Восточное партнерство».

На этом фоне в Верховной Раде предложили правительству прекратить любые отношения с Белоруссией, за исключением контактов по беженцам и политическим заключенным. Законопроект предполагает утвердить непризнание официальных итогов президентских выборов в Белоруссии в 2020 году и признать режим Лукашенко угрозой международной безопасности.

Ранее председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил о необходимости укрепить государственную границу с Белоруссией из-за возможных угроз национальной безопасности. По его словам, речь идет как об усилении системы охраны, в том числе подразделений быстрого реагирования, так и о строительстве инженерно-технических сооружений.