Украина обвинила Белоруссию в неуважении демократии из-за конфликта с ЕС

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины обвинили Белоруссию в неуважении демократических ценностей. Такая оценка обусловлена выходом страны из программы Европейского союза (ЕС) «Восточное партнерство» и двусторонним конфликтом, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Решение Белоруссии о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано "Восточное партнерство"», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там посчитали такой шаг противоречащим национальным интересам Белоруссии и подчеркнули готовность оказать поддержку белорусскому гражданскому обществу в получении доступа к проектам инициативы и поддержании диалога с представителями ЕС.

28 июня МИД Белоруссии заявил, что страна приостанавливает свое участие в программе «Восточное партнерство» из-за санкционного давления. Представителю ЕС в Белоруссии Дирку Шубелю предложили выехать в Брюссель, чтобы донести до европейских политиков позицию республики.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что решение Минска приостановить участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» стало еще одним шагом белорусских властей, вызывающим рост напряженности в регионе.

«Восточное партнерство» — запущенная в 2009 году программа ЕС, направленная на развитие связей с шестью бывшими республиками СССР — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Программа предполагает «укрепление политической ассоциации и экономической интеграции» между странами-участницами и ЕС.