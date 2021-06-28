Глава Евросовета отреагировал на выход Белоруссии из «Восточного партнерства»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на решение белорусских властей временно выйти из программы ЕС «Восточное партнерство». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Белоруссия сделала еще один шаг назад, приостановив участие в "Восточном партнерстве", — заявил глава Евросовета. — Это приведет к дальнейшему росту напряженности, и это будет иметь явное негативное воздействие на белорусский народ за счет лишения его возможностей, которые дает сотрудничество».

Мишель добавил, что народ Белоруссии может рассчитывать на Евросоюз. «Мы вступаемся за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку», — заверил он.

Председатель Евросовета подчеркнул, что белорусы имеют право выбрать президента на новых, свободных и честных выборах. «Режиму президента [Александра] Лукашенко: ставьте на первое место будущее Белоруссии», — заключил Мишель.

28 июня МИД Белоруссии заявил, что страна приостанавливает свое участие в программе «Восточное партнерство» из-за последних санкций Евросоюза. Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала это решение местью и демонстрацией неуверенности режима.