Тихановская прокомментировала выход Белоруссии из «Восточного партнерства»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала решение властей страны приостановить участие в программе Европейского союза (ЕС) «Восточное партнерство». Об этом сообщается в Telegram-канале оппозиционерки.

«Идея выхода Беларуси из инициативы ЕС "Восточное партнёрство" — это новая демонстрация никуда не ушедшей неуверенности режима. Он мстит, но такими действиями только проявляет слабость и недальновидность», — заявила Тихановская.

По ее словам, программа открывает широкие возможности для белорусов, и теперь президент республики Александр Лукашенко хочет лишить этого людей. «Но я хочу напомнить, что все его решения с 9 августа 2020 года не имеют законной силы: он представляет только свои интересы, которые наносят явный ущерб интересам народа», — отметила Тихановская.

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Экс-кандидат добавила, что Белоруссия заинтересована продолжать участие в «Восточном партнерстве».

«И мы — моя команда и все демократические силы — продолжим работать с нашими европейскими партнерами и сделаем все, чтобы в проектах Восточного партнерства, включая саммит в этом году, нашу родину представляли те, кто действительно имеет право говорить от имени народа», — заверила Тихановская и выразила уважение делегации ЕС в Минске за их активную позицию.

Решение временно выйти из «Восточного партнерства» было вызвано новыми санкциями Евросоюза в отношении Белоруссии, заявили в Минске. 24 июня ЕС ввел четвертый санкционный пакет. Под ограничения попали 166 человек и 15 юридических лиц.