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МИД Белоруссии пообещал ответить на санкции в ближайшие недели

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министерство иностранных дел Белоруссии пообещало, что в ближайшие недели страна ответит на новые санкции Запада. Заявление опубликовано 25 июня на сайте МИД.

«После вероломной совместной атаки 22 июня 2021 года со стороны оси ЕС, США, Великобритании и Канады на белорусов, на трудовые коллективы наших предприятий, бизнесменов, журналистов, а также депутатов лишь за то, что они высказывают собственное мнение, было совершенно понятно, что будет предпринята новая тщетная попытка постепенно душить наших граждан», — заявил МИД.

Евросоюз «выжигает все, что не вписывается в европоцентричную картину мира», и стремится подорвать независимую Белоруссию, проводящую самостоятельную политику, подчеркнули в министерстве.

Как считает Минск, европейские политики хотят удовлетворить свои амбиции. Их не интересует мнение ни миллионов белорусов, ни своих граждан и предприятий, часть из которых уже на пороге разорения из-за санкционной политики, полагают в МИД. В результате авторитетные соцопросы показывают катастрофически низкие рейтинги доверия к правительствам стран ЕС.

«Беларусь пытаются поучать и атаковать политики, которые не имеют поддержки даже у своего собственного народа. Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли. Европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции — это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью», — заверил МИД.

24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел выгоду в европейских санкциях.

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