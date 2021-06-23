Белоруссия решила усилить обороноспособность

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что власти решили усилить обороноспособность страны в условиях «экономической агрессии», передает РИА Новости.

«Непростое положение в мире и очередные попытки агрессии, пока экономической, заставляют нас концентрировать внимание на проблематике укрепления обороноспособности», — сказал Головченко на открытии выставки вооружения в Минске.

По его словам, Белоруссия проводит миролюбивый внешнеполитический курс и всегда призывала к «разрядке» и созданию «новой всеобъемлющей системы европейской безопасности». «Мы всегда стремились и подтверждаем свое стремление укреплять добрые взаимовыгодные отношения со всеми странами и народами», — сказал Головченко.

Ранее премьер заявил, что Белоруссия не оставит без ответа новые экономические санкции Запада.

21 июня стало известно о введении четвертого пакета санкций Евросоюза против Белоруссии. В новом списке оказались 78 физических и восемь юридических лиц. Санкции также ввели США, Великобритания и Канада.