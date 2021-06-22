Премьер Белоруссии пообещал ответные санкции против Запада

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко пообещал ответные санкции против Запада, передает БЕЛТА.

«Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий, — сообщил глава правительства. — Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем».

По словам Головченко, санкции против Минска дискредитируют политику Евросоюза. «Декларировать при этом миссию "ради белорусского народа" по меньшей мере цинично и беспринципно», — добавил он.

Премьер заявил, что ограничения против ОАО «МАЗ» и ОАО «БЕЛАЗ» были введены только на основании того, что президент Белоруссии Александр Лукашенко называл их ведущими предприятиями и национальным достоянием.

«Мы живем дальше, работаем. У нас достаточно резервов и ресурсов, мы давно готовы к этим условиям», — заключил Головченко.

Ранее белорусский МИД сравнил введение нового санкционного пакета с нападением Германии на СССР в 1941 году.

21 июня стало известно о введении четвертого пакета санкций Евросоюза против Белоруссии. В новом списке оказались 78 физических и восемь юридических лиц. Ограничительные меры также ввели США, Великобритания и Канада.