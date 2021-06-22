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В Белоруссии сравнили новые санкции с гитлеровской агрессией

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Фото: МИД Республики Беларусь

В МИД Белоруссии введение нового санкционного пакета против республики сравнили с нападением Германии на СССР 22 июня 1941 года. Пресс-релиз опубликован на официальном сайте ведомства.

Ведомство сочло «кощунственным» введение нового пакета санкций Запада против республики в День памяти и скорби 22 июня.

«Очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединенная Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз», — говорится в сообщении белорусского МИД.

Заявление европейской дипломатии о том, что с помощью ограничительных мер ЕС «посылает сигнал народу Белоруссии» в МИД назвали «откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом». Ведомство считает, что санкции негативно влияют на интересы граждан, а белорусский народ делают полигоном для неудовлетворенных амбиций европейских политиков.

21 июня стало известно о новом пакете санкций ЕС против Белоруссии. В его санкционном списке 78 физических и восемь юридических лиц. Среди последних — крупнейшие автомобилестроительные компании Белоруссии МАЗ и БелАЗ, а также связанная с российским миллиардером Михаилом Гуцериевым «Новая нефтяная компания» и «Белаэронавигация». Поводом для санкций стали продолжающееся, по мнению Брюсселя, нарушение прав человека в Белоруссии, а также принудительная посадка самолета ирландской Ryanair в аэропорту Минска 23 мая.

Одновременно с Евросоюзом ограничения против Минска ввели Соединенные Штаты. В санкционный список вошел, в числе прочих, командир спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Сергей Зубков. Кроме того, свои санкции ввели Великобритания и Канада.

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