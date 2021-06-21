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США ввели новые санкции против Белоруссии

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Здание Министерства финансов США
Здание Министерства финансов США
Фото: Andrew Kelly / Reuters

США ввели новый пакет санкций против компаний и некоторых граждан Белоруссии. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Вашингтон внес в санкционный список шесть юридических и 16 физических лиц. В частности, под ограничения попал белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ), внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

Ранее стало известно, что Евросоюз также ввел в действие новый, четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии.

8 июня президент США Джо Байден продлил на один год действие санкций против властей Белоруссии, введенных в 2006 году. В постановлении отмечается, что действия «определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

31 мая Министерство финансов США объявило о восстановлении санкций против нефтехимического комплекса Белоруссии из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Они затронут производителей шин, калийных удобрений, красок, а также компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал.

В ответ на это Белоруссия заявила о сокращении числа дипломатов и специалистов, работающих в республике на временной основе. Кроме того, Минск усложнит визовые процедуры для американских граждан и отзовет решение о работе на территории страны Агентства США по международному развитию.

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