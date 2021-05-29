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США вместе с Евросоюзом разработают санкции против белорусских чиновников

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США совместно с Евросоюзом разработают санкции против белорусских чиновников из-за инцидента с самолетом Ryanair. Об этом сообщает ТАСС.

США в координации с ЕС, другими партнерами и союзниками работают над санкциями в отношении представителей властей Белоруссии, связанных с «продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая», отметила Псаки.

По ее словам, 3 июня Вашингтон также вернет ранее снятые санкции против девяти белорусских госпредприятий. Кроме того, США приостановят действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства, заключила пресс-секретарь.

27 мая глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсуждает два основных направления для новых санкций против Белоруссии — экспорт калийных удобрений и транзит газа из России. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Белоруссия — один из крупнейших экспортеров калийных удобрений, и большинство ее поставок идут через страны Балтии, поэтому «их легко будет контролировать».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

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