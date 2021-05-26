В Белом доме высказались о новых санкциях против Белоруссии. Заявление заместителя пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер приводит РИА Новости.

По ее словам, американский лидер Джо Байден попросил свою команду изучить данный вопрос и подготовить различные варианты дальнейших действий. Представитель Белого дома подчеркнула, что пока не может сообщить ничего конкретного по данной теме.

Ранее Байден поддержал призыв Евросоюза (ЕС) ввести санкции против Белоруссии из-за инцидента с принудительной посадкой лайнера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.