Белоруссия обвинила ЕС и США в спланированной провокации

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обвинил Европейский союз (ЕС) и США в провокации в виде спланированной реакции на задержание бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

«Не специалисты, подчеркиваю, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властью, властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об этом инциденте с самолетом начали делать соответствующие политические заявления», — заявил дипломат.

Макей подчеркнул, что Белоруссия «будет отвечать на подобного рода вещи». Он пояснил, что страна не заинтересована в нагнетании ситуации, но «если о Белоруссию и ее народ будут пытаться вытереть ноги, то такие действия не могут и не должны оставаться без ответа».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Позднее белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени бойца палестинского движения ХАМАС.

Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту лайнера Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.