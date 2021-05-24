Литва предупредила о возможной казни создателя NEXTA в Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил, что задержанный в аэропорту Минска создатель и главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич может быть приговорен к смертной казни в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, на это указывают сведения, которыми располагают литовские дипломаты. Инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair он счел операцией белорусских спецслужб и напомнил, что Протасевич живет в Литве по выданной ему ранее национальной визе.

Ранее власти Литвы запретили иностранным и национальным авиакомпаниям совершать полеты на свою территорию через воздушное пространство Белоруссии. Новые требования вступают в силу с полуночи 25 мая (время совпадает с московским). Вильнюс считает, что инциденты с принуждением лайнеров к посадке могут повториться.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска. Для сопровождения судна до полосы был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

На родине главреда обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов. По действующему белорусскому законодательству, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.