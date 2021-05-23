Создатель Telegram-канала Nexta Протасевич рассказал о замеченной слежке

Создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич перед своим задержанием заметил, что за ним следят. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга», на котором задержанный работает главным редактором.

Как рассказал сам Протасевич, в аэропорту Афин перед вылетом к нему начал проявлять «нездоровое внимание» некий мужчина средних лет в светлых штанах, майке и с кожаным чемоданчиком. По словам журналиста, наблюдавший за ним говорил на русском языке, при этом он был подтянутым и с лысиной.

Протасевич отметил, что сначала неизвестный попытался снять на камеру его документы, а затем ушел, хотя был следующим в очереди на проверку документов.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Протасевич был задержан. В Белоруссии ему грозит смертная казнь.

В Белоруссии проект Nexta, освещавший протесты после президентских выборов в августе 2020 года, был признан иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.