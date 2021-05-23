Лукашенко поднял истребитель из-за самолета с создателем Telegram-канала Nexta

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал поручение поднять в воздух истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить самолет авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого» в воскресенье, 23 мая.

Самолет следовал по маршруту Афины — Вильнюс, однако был вынужден приземлиться в Минске, поскольку пилоты подали сигнал бедствия. «На данный момент сообщение о минировании пока не подтвердилось. В аэропорту работают саперы, пассажиры проходят повторный досмотр», — рассказала пресс-секретарь Национального аэропорта Минска Ромина Саматханова, ее слова приводит «Минская правда».

При этом, по информации Наша Нiва, на борту находился Роман Протасевич — создатель Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признали иностранной экстремистской организацией и запретили на территории страны. С соответствующей инициативой выступил ранее Следственный комитет.

Протасевича задержали в Минксе после посадки самолета, в Белоруссии ему грозит смертная казнь. В настоящее время МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить борт до границы с Литвой.

В ноябре КГБ Белоруссии внес основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора издания Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил в их отношении уголовные дела. Путило и Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.

Оба автора интернет-проекта находятся в межгосударственном розыске. В конце октября минский суд признал экстремистскими материалы Telegram-канал Nexta, который активно освещает протесты в Белоруссии, начавшиеся в августе после президентских выборов, и его логотип. После этого проект провел ребрендинг и стал называться Нехта — кириллицей вместо латиницы.