КГБ Белоруссии внес создателей Nexta в список террористов

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора издания Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом говорится на сайте ведомства.

Нахождение в списке создателей канала Nexta обосновывается предъявленным им обвинением по статье 293 Уголовного кодекса Белоруссии («Массовые беспорядки»).

В перечне теперь указано 726 фамилий. Путило и Протасевич — единственные граждане Белоруссии, попавшие в список КГБ. Они значатся после нескольких сотен сирийцев, иракцев и афганцев.

16 ноября Белоруссия обратилась к Польше и призвала в кратчайшие сроки выдать Путило и Протасевича «с учетом общественной опасности их преступной деятельности».

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил в их отношении уголовные дела. Путило и Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.

Оба автора интернет-проекта находятся в межгосударственном розыске. В конце октября минский суд признал экстремистскими материалы Telegram-канал Nexta, который активно освещает протесты в Белоруссии, начавшиеся в августе после президентских выборов, и его логотип. После этого проект провел ребрендинг и стал называться Нехта — кириллицей вместо латиницы.