Telegram-канал и логотип NEXTA признали экстремистскими

Суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами Telegram-канал NEXTA и его логотип. Об этом агентству БЕЛТА сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Отмечается, что в материалах, которые публиковал канал (среди них названы видеоролики, а также призывы и публикации как от редакции, так и от подписчиков), были обнаружены признаки экстремистской деятельности. «Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков», — уточняется в материале.

После принятия решения суда Министерство информации включит Telegram-канал NEXTA в список экстремистских материалов, а также примет меры «по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте».

Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live, в частности, активно освещают протесты в Белоруссии, начавшиеся в августе после президентских выборов. Последний является крупнейшим русскоязычным каналом в мессенджере. На него стали активно подписываться с начала акций протеста. Аудитория канала в настоящее время насчитывает около двух миллионов подписчиков. На основной канал, NEXTA, подписаны более 900 тысяч человек.

Основателем проекта является 22-летний белорусский журналист Степан Путило. В настоящий момент он проживает в Польше. В августе сообщалось, что в Белоруссии на него завели уголовное дело. Путило грозит до 15 лет лишения свободы по статье об организации массовых беспорядков и подготовке людей для участия в них.