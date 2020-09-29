Главный редактор NEXTA объяснил свой уход из проекта

Главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA и NEXTA Live Роман Протасевич объяснил свой уход из проекта. Об этом он рассказал «Коммерсант FM».

По его словам, причиной ухода стали разногласия с создателем канала Степаном Светловым (Путило) по вопросам «как должен двигаться проект дальше и в какую сторону». Он подчеркнул, что речь не идет о личностном конфликте.

Протасевич также рассказал, что не планирует создавать собственный проект. О дальнейших планах он пообещал рассказать в течение двух недель.

Об уходе Протасевича с поста главного редактора NEXTA и NEXTA Live стало известно 28 сентября. Он написал на своей странице в Facebook, что больше не имеет никакого отношения к каналу.

Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live, в частности, активно освещают протесты в Белоруссии, начавшиеся после президентских выборов. Последний является крупнейшим русскоязычным каналом в мессенджере. На него стали активно подписываться с начала акций протеста. Аудитория канала в настоящее время насчитывает более двух миллионов подписчиков.