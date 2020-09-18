Создатель Nexta рассказал Дудю о действиях при встрече с Лукашенко один на один

Создатель крупнейшего Telegram-канала в Белоруссии Nexta Степан Путило в интервью журналисту, блогеру Юрию Дудю сообщил о готовности действовать при встрече один на один с признанным ЦИК президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он также рассказал о финансировании ресурса и показал самую охраняемую вещь в редакции. Видео опубликовано на YouTube.

«Я сделаю все возможное, чтобы удержать Лукашенко вот в этой комнате, где мы встретились, и передать его или в руки правосудия, или в крайнем случае как-то нейтрализовать. Потому что это враг белорусского народа номер один», — отметил он. Путило при этом подчеркнул, что не смог бы убить человека.

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Дудь описал автору Nexta вариант, при котором Лукашенко готов уйти с поста президента, если он и его семья уедут в другую страну вместе со «всем нажитым». «Нажитое, конечно, будет наворованное. Но, если бы так встал вопрос, то, думаю, белорусы согласились бы. И я бы согласился. Только бы валил», — подчеркнул Путило.

По его словам, у проекта Nexta два основных источника финансирования — пожертвования читателей и размещение рекламы. «Нам нужно расширяться, поэтому сейчас рекламы будет чуть больше. Один пост опубликовали с просьбой посодействовать в августе. И тогда всего собрали 47 тысяч долларов», — рассказал автор оппозиционного канала.

Один из Telegram-каналов Путило, Nexta Live, является крупнейшим русскоязычным каналом в мессенджере. На него стали активно подписываться с начала акций протеста в республике после президентских выборов 9 августа. Аудитория канала в настоящее время насчитывает более двух миллионов пользователей. На основной канал, Nexta, подписаны более 870 тысяч человек.

22-летний Путило родился в Белоруссии, а в настоящее время проживает в Польше. В августе сообщалось, что на родине на него завели уголовное дело. Путило грозит до 15 лет лишения свободы по статье об организации массовых беспорядков и подготовке людей для участия в них.