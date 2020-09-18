Белорусы назвали Баскова предателем и «продажным голосом» за поддержку Лукашенко

Российский певец Николай Басков 17 сентября выступил на концерте в поддержку признанного ЦИК президентом Белоруссии Александра Лукашенко в Минске. Белорусы стали активно писать артисту в Instagram с критикой решения приехать в столицу республики для помощи политику в улучшении репутации.

Многие посчитали, что Басков пошел на такой шаг из-за предложенного гонорара за выступление. «Коля, по чем нынче концерт в Беларуси? Продажный голос», — написал xichkok888. А некоторые поклонники певца назвали его предателем и подчеркнули, что теперь он «показал свое истинное лицо».

«Басков, ты дно, предал народ Беларуси», — отметил triverinst. Venera_kl обратилась к артисту в комментариях к посту: «Ну что, Коля, за сколько продал свою честь и белорусский народ?» Superior_blr отметил, что своим выступлением Басков отдал голос в пользу диктатуры.

Комментаторы также напомнили артисту о том, как жестоко действовали силовики республики в отношении мирных протестующих, о множественных случаях издевательств и насилия над людьми во время задержания на акциях протеста. Eliaraaaa подчеркнул, что концерт «был в честь пыток, изнасилований и убийц». «Мы, настоящие белорусы, вам этого не забудем. Думаю, это ваш последний концерт в нашей стране», — написала margaritagnativ.

Ранее пользователи из Белоруссии атаковали Instagram-аккаунт Баскова с просьбами отменить концерт в Минске в поддержку Лукашенко. Артиста призывали проявить уважение к белорусам и не участвовать в «пире во время чумы».

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Митинги начались после окончания президентских выборов 9 августа.

По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов и возглавил страну в шестой раз. Многие жители страны не признали итогов голосования и вышли на массовые протесты. В первые дни для разгона митингующих силовики Белоруссии применяли резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты.

Задержанных отвозили в центр изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина в Минске. Граждане массово жаловались на ужасные условия содержания, издевательства, избиения и угрозы совершения над ними противоправных действий. В стране регулярно сообщают о задержаниях участников акций протеста.