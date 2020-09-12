Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Американская компания Sandvine предоставляла властям Белоруссии оборудование для блокировки интернета в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что 40 процентов интернет-трафика в стране фильтруется с помощью технологии Deep Packet Inspection. Такое оборудование используют крупные корпорации для предотвращения утечек инсайдерской информации. Также оно используется для борьбы с терроризмом и распространением детской порнографии.

Bloomberg утверждает, что имеет запись конференции Sandvine, во время которой руководители компании заявили, что более года работали с государственными органами Белорусии. Технический директор Sandvine Александр Хаванг признал вероятную причастность к ограничениям, заявив, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров», отмечает агентство.

Также отмечается, что после этого Sandvine столкнулась с негативной реакцией на свои действия в США.

За время протестов в Белоруссии неоднократно наблюдались проблемы с интернетом. Президент страны Александр Лукашенко обвинил в этом иностранные государства. «Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — сказал он в начале августа.

В Белоруссии более месяца проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны сотни человек, известно о четырех погибших.