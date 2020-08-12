В Минске разблокировали интернет

В Минске восстановилась мобильная связь и интернет. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства подтвердил, что около 06:50 мск одновременно заработали все популярные соцсети и мессенжеры. Доступ к ним был заблокирован с вечера воскресенья 9 августа.

Ранее 12 августа стало известно, что части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска. Перед ними была поставлена задача взять под контроль весь центр города, чтобы не допустить повторения массовых протестов. Сейчас улицы белорусской столицы разблокированы, восстановлено движение транспорта по основным магистралям.

В день президентских выборов в Белоруссии наблюдались сбои в работе интернета, проблемы с доступом к интернет-ресурсам. Позднее президент Александр Лукашенко обвинил иностранные государства в отключении интернета в республике. «Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — сказал Лукашенко.

Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.

В ночь на 10 августа в Минске и других городах вспыхнули массовые протесты, которые вылились в столкновения с ОМОНом.