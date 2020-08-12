Силовики покинули Минск

Части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска. Об этом сообщает ТАСС.

Силовики были введены вечером 11 августа. Перед ними была поставлена задача взять под контроль весь центр города, чтобы не допустить повторения массовых протестов. Сейчас улицы белорусской столицы разблокированы, восстановлено движение транспорта по основным магистралям.

Из-за перекрытого центра Минска протестные акции переместились на окраины города. Сообщалось о столкновениях в районах Малиновка, Уручье, Серебрянка и Каменная горка. Практически сразу туда были переброшены усиленные наряды милиции.

Бойцы милицейского спецназа действовали с запредельной жестокостью. В частности, они выламывали входные двери в подъезды, избивали ногами и дубинками убегающих горожан, включая подростков, и нападали на журналистов. Кроме того, очевидцы показали, как силовики стреляли по окнам жилых домов, а также в упор расстреляли протестующих на автобусной остановке. Помимо ОМОНовцев, в избиениях принимали участие сотрудники ГАИ.

Ранее парламент Белоруссии оправдал применение силовиками насилия при разгоне протестных акций в Белоруссии. Действия правоохранителей депутаты сочли «абсолютно адекватными», подчеркнув, что путь насилия неприемлем для белорусского народа.

Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.