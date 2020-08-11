Задержание несовершеннолетнего силовиками в Минске сняли на видео

В Минске очевидцы сняли задержание силовиками несовершеннолетнего в районе метро Пушкинская. Видео опубликовано в Telegram-канале издания Tut.by.

На кадрах видно, как сотрудники ОМОН валят на землю молодого человека, который кричит, что ему 15 лет. Девушка рядом с силовиками призывает их «послушать свою совесть» и отпустить его. Задержанию пытается помешать и группа мужчин на противоположной стороне дороги, однако один из сотрудников ОМОНа держит в руках гранату.

Через некоторое время силовики берут задержанного под руки и уводят в сторону. К ним подъезжает автомобиль Volkswagen без номеров, в котором молодого человека увозят в неизвестном направлении.

Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Они были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.