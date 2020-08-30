Стало известно о блокировке интернета в Минске

В воскресенье, 30 августа, в Минске, где проходит акция протеста «Марш мира и независимости», в 15:00 заблокируют интернет. Об этом стало известно изданию Onliner.

Ранее сообщалось, что в центре белорусской столицы начались задержания протестующих. Выход на площадь Независимости перекрыт, сотрудники ОМОН разбивают колонны участников акции на сектора.

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У здания КГБ в Минске между протестующими и силовиками в штатском произошла стычка. Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать демонстрантов, однако участники акции протеста отбили нескольких задержанных. В результате силовики покинули место события на автомобилях.

Утром 30 августа стало известно, что в центр Минска начали стягивать автобусы с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки. Кроме того, в районе площади Независимости были замечены водометы и заградительная техника.

Белоруссия протестует уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.