У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков

У здания КГБ в Минске, где сегодня, 30 августа, проходит акция протеста «Марш мира и независимости», произошла стычка протестующих с силовиками в штатском. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, сотрудники правоохранительных органов пытались задержать демонстрантов, однако участники акции протеста отбили нескольких задержанных. В результате силовики покинули место события на автомобилях.

О начале задержаний в районе площади Независимости сообщалось ранее. Отмечалось, что выход на площадь перекрыт, сотрудники ОМОН разбивают колонны протестующих на сектора.

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Утром 30 августа стало известно, что в центр Минска начали стягивать автобусы с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки. Кроме того, в районе площади Независимости были замечены водометы и заградительная техника.

Накануне, 29 августа, в Минске и других городах Белоруссии прошла акция «Гранд-марш женщин». Женские акции против насилия проводятся с 12 августа, когда силовики в последний раз провели жестокий разгон митинга с использованием спецтехники.

Всего Белоруссия протестует уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.