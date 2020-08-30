Направляющиеся к месту акции оппозиции в Минске водометы сняли на видео

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В Минске замечены водометы и заградительная техника, направляющиеся в сторону площади Независимости, где планируется протестная акция белорусской оппозиции. Видео, снятое очевидцем, было опубликовано в Telegram-канале TUT.BY.

Ранее сообщалось, что в центр Минска утром 30 августа начали стягивать автобусы с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки. Колонна двигалась по проспекту Независимости, который ведет к площади Независимости и Дому правительства.

Накануне, 29 августа, в Минске и других городах Белоруссии прошла акция «Гранд-марш женщин». Женские акции против насилия проводятся с 12 августа, когда силовики в последний раз провели жестокий разгон митинга с использованием спецтехники. Всего Белоруссия протестует уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.