Белорусский ОМОН пытался остановить протестующих женщин и потерпел неудачу

Белорусский ОМОН не смог остановить шествие протестующих женщин в Минске. Видеозапись с сотрудником МВД, который тщетно пытался задержать поток одетых в красно-белое белорусок, опубликовал портал TUT.by.

На кадрах видно, как ОМОНовцы пытаются встать в цепь, чтобы отсечь часть шествия, однако женщины переходят на бег и не дают им это сделать, буквально сметая строй и обходя их стороной. Один из сотрудников МВД, оказавшись отсеченным от своих сослуживцев, пытается поймать всех пробегающих мимо него протестующих, но девушки с улыбкой вырываются и бегут дальше. Все это сопровождалось криками «Позор, мальчики!», просто «Позор» и «Отпускай!»

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Ранее портал сообщал, что ОМОНу все же удалось отсечь часть женского шествия. Что произошло с этими белорусками потом и смогли ли они обойти оцепление, как делали другие участницы, неизвестно.

В Белоруссии в субботу, 29 августа, проходит акция протеста и солидарности под названием «Гранд-марш женщин». По данным TUT.by, в Минске к нему присоединилась и член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, отмечается, что акцию сопровождают автозаки, а ОМОН постоянно перекрывает дорогу шествию, поэтому оно часто меняет направление.

Протесты в Белоруссии продолжаются третью неделю подряд. Люди требуют отставки действующего руководства страны, проведения новых выборов президента и привлечения к ответственности тех, кто отдавал приказы жестоко разгонять первые митинги и издеваться над задержанными.

Последний раз подобное произошло 12 августа, тогда же состоялась первая мирная женская акция под названием «цепь солидарности», когда одетые в белое девушки вышли с цветами на улицы и потребовали остановить насилие. С тех пор они проводятся регулярно. В последнюю неделю в Белоруссии снова начались массовые задержания протестующих, а также журналистов, в частности, на женской акции возле Красного костела в Минске задержали корреспондентку «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.