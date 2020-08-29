В Белоруссии начали массово лишать аккредитации журналистов иностранных СМИ

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации журналистов агентств Reuters, Associated Press, AFP, изданий BBC, Deutsche Welle, «Радио Свобода» и других иностранных СМИ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Четверо из журналистов — граждане России, их высылают из страны в соответствии с решением правоохранительных органов. Двое из них работали на Associated Press, еще двое — на немецкий телеканал ARD. Россиян депортируют с запретом возвращаться в Белоруссию в течение пяти лет.

27 августа в Минске задержали более 50 журналистов, в том числе корреспондента «Ленты.ру» Антонину Матвееву. Сотрудники СМИ готовились освещать протесты на площади Независимости возле Красного костела. Белорусская ассоциация журналистов обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело за воспрепятствование законной профессиональной деятельности.

Ранее в Белоруссии заблокировали сайты более 70 изданий, в их числе — Belsat и The Village. Новостные ресурсы, располагавшиеся на доменах в белорусской зоне .by, не открываются, в их числе — «Наша Ніва» и Naviny.by. При входе на сайты появляется объявление о том, что доступ к информационному ресурсу ограничен профильным министерством на основании законодательства о СМИ.

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