Освобожденная журналистка «Ленты.ру» рассказала подробности задержания в Минске

Задержанную на митинге в Минске журналистку «Ленты.ру» Антонину Матвееву отпустили из отделения милиции. По ее словам, к журналистам, задержанным вместе с ней, не применялось насилие.

По приезду в РУВД Матвееву отвели в комнату ожидания вместе с 15 ее коллегами. Она подчеркивает, что все они были либо из белорусских, либо из иностранных СМИ, но не российских. «Всех представителей российских изданий отпустили сразу у входа в отделение, как сказали мне сидящие рядом журналисты», — говорит она.

Кроме того, с представителями прессы случайно привезли одну жительницу Минска. Девушка объяснила, что просто разговаривала с иностранцами на английском языке, а сама была на площади с друзьями, и просила ее срочно отпустить.

Задержанным велели положить сумки на стул, а на стол перед сотрудником милиции выложить паспорта, удостоверения и телефоны для проверки аккредитации и оснований для нахождения в стране. «Причем нам не столько приказывали, сколько нас уговаривали», — замечает корреспондент «Ленты.ру». Некоторые отказывались, в частности, журналистка одного из белорусских изданий вступила в перепалку с представителем МВД и начала требовать оформить изъятие личных вещей.

«Я не отдала сумку и телефон, выложила только удостоверение. Кажется, меня просто не заметили, пока спорили с той активной журналисткой», — рассказала Матвеева. Милиционеры прекратили споры с теми, кто не желал ничего отдавать, и занялись проверкой. Когда они снова вернулись к вопросу выдачи им документов и телефонов, в комнату зашел высокопоставленный сотрудник МВД, точного его звания журналистка «Ленты.ру» не выяснила.

Мужчина велел всем журналистам спуститься в актовый зал. На входе в помещение он отводил в сторону иностранцев, и Матвеева сама подошла к нему, указав, что является российской журналисткой. «Странно, ваш консул уже приезжал, всех вроде отпустили», — ответил ее собеседник. В списках задержанных по каким-то причинам не оказалось фамилии корреспондентки «Ленты.ру». Сотрудник МВД попросил ее продиктовать личные данные, что Матвеева и сделала.

После этого ее вывели из отделения вместе с другими иностранцами.

В Минске прошли массовые задержания во время акции на площади Независимости возле Красного костела , главного католического храма страны. Сообщалось, что в оцепление ОМОНа попало около тысячи человек. Женщинам разрешили покинуть место, мужчин по одному спокойно провожали в автозак. Кроме того, силовики задержали около 30 иностранных и белорусских журналистов. Всего протесты в Белоруссии продолжаются уже третью неделю.