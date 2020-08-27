Белорусская оппозиция отреагировала на слова Путина о возможной помощи Минску

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что не рассматривает в качестве угрозы заявление президента России Владимира Путина о формировании резерва силовиков для возможного использования в соседней стране, передает РБК.

«Сейчас всем стало очевидно, что действующий президент Белоруссии [Александр Лукашенко] настолько слаб и настолько не в состоянии услышать, чего желает собственный народ, что готов обращаться за помощью к соседним государствам», — отреагировала Колесникова на слова Путина о возможной помощи Минску.

По ее мнению, всем очевидно, что большинство белорусов не согласны с официальными результатами выборов и нахождением Лукашенко у власти.

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Колесникова добавила, что белорусы чувствуют себя сильными и едиными. «Мы понимаем, что за нас очень беспокоится международное сообщество, мы тоже за себя сильно беспокоимся, но сейчас наступил момент, когда сами белорусы понимают, что они свое будущее могут и готовы построить своими руками», — подчеркнула оппозиционерка.

Ранее 27 августа Путин сообщил, что в России по просьбе Лукашенко был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Белоруссии. «Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля... Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою», — подчеркнул российский лидер.

Массовые протесты в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов.