Путин впервые публично прокомментировал события в Белоруссии

Россия ведет себя в ситуации с Белоруссией сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы. Так президент Владимир Путин впервые прокомментировал события в республике, передает «Россия 24».

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По его словам, на процессы в Белоруссии хотят влиять извне ради определенных политических интересов. Глава государства выразил надежду на мирное разрешение ситуации в соседней стране. Он считает, что ситуация уже выравнивается.

Путин также рассказал, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко РФ сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов. Однако пока его не планируется использовать, уточнил он.

Комментируя действия белорусских правоохранителей, российский президент отметил, что они ведут себя достаточно сдержанно.

После президентских выборов в Белоруссии, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста. Демонстранты требуют проведения честных выборов. Между тем Лукашенко обвиняет в организации протестов западные силы, а протестующих называет овцами.