Тихановская объявила мирную революцию в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране. Трансляция ее онлайн-выступления перед депутатами Европарламента доступна в YouTube.

«Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция», — сказала политик.

Материалы по теме «Наши зарплаты — пули ОМОНа» Что происходит на митингах против Лукашенко, куда вышли работники главных заводов Белоруссии «Вопли стояли душераздирающие» Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске

Тихановская при этом заявила о готовности к диалогу с властью. «Наша задача — добиться [проведения новых президентских] выборов мирно, путем диалога», — подчеркнула она.

Ранее 25 августа Тихановская рассказала о том, что голосование на президентских выборах сопровождалось массовыми нарушениями. По ее словам, итоги выборов были сфальсифицированы.

19 августа созданный белорусской оппозицией Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, они собираются добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил совет в попытке захвата власти, назвав его участников бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами». Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».