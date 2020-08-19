Координационный совет оппозиции Белоруссии назвал свои цели

Координационный совет оппозиции Белоруссии назвал цели своей деятельности. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия» в своем Telegram-канале.

Объединенная оппозиция будет добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых президентских выборов.

В Координационном совете при этом потребовали от власти начать диалог, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». «Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь», — говорится в резолюции.

Ранее 19 августа сообщалось, что руководителями Координационного совета стали семь человек. Из числа лидеров оппозиции, уже принимавших участие в выборах президента Белоруссии, в руководство вошла бывший представитель штаба Виктора Бабарико, а ныне соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

Действующий президент Александр Лукашенко называл создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязанными нацистами». Также он приписал совету программу, которая предполагает выход из всех соглашений с Россией. В совете опровергли обвинения Лукашенко, подчеркнув, что у общества нет политической программы, поскольку оно не ставит целью получить власть.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот» объявили забастовку. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.