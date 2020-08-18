Белорусская оппозиция открестилась от планов разорвать связи с Россией

Белорусская оппозиция открестилась от планов выйти из союзных структур с Россией, передает «Интерфакс-Запад».

В желании разорвать связи с Москвой своих противников обвинил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана», — сказала член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Лукашенко заявил, что в программе оппозиции предлагается выйти из Союзного государства, Евразийского союза и ОДКБ, установить контроль на границе с Россией и подать заявку на членство в Евросоюзе и НАТО.

Ранее на сайте экс-кандидата Светланы Тихановской было сказано, что ее соратники разработали предложения, с которыми можно ознакомиться на сайте reformby.com. На данном портале говорилось, что материалы созданы на основе «Реанимационного пакета реформ для Белоруссии», который доступен по адресу zabelarus.com. «Пакет» включал выход из интеграционных объединений с участием России. Позже zabelarus.com был заблокирован.

В Белоруссии более недели продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным результатам, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти.