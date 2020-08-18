Лукашенко обвинил оппозицию в «антироссийской линии»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозицию в желании разорвать связи с Россией, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что в оппозиционной программе предлагается выйти из Союзного государства, Евразийского союза и ОДКБ. Однако у Белоруссии советское и российское оружие, и при выходе из ОДКБ и «такой антироссийской линии» оно за год «превратится в хлам».

Оппозиция хочет ввести пограничный и таможенный контроль на границе с РФ и запретить продажу белорусской инфраструктуры российским компаниям, продолжил Лукашенко. «Встает вопрос, а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать», — подчеркнул он.

Программа оппозиции включает подачу заявлений на членство в ЕС и НАТО, однако Белоруссию там не ждут, отметил Лукашенко. «Мы просто этим самым уничтожим свою страну», — заявил он.

Лукашенко добавил, что правительство и администрация президента распишут последствия, которые несет для Белоруссии каждый пункт программы, и представят их гражданам.

Ранее вокруг программы оппозиции разгорелся скандал, пишет EADaily. На сайте экс-кандидата Светланы Тихановской было сказано, что ее соратники вместе с лучшими экспертами разработали предложения, с которыми можно ознакомиться на сайте reformby.com. На данном портале говорилось, что материалы созданы на основе «Реанимационного пакета реформ для Белоруссии», который можно найти по адресу zabelarus.com.

Среди основных пунктов был выход из интеграционных объединений с участием России, уголовная ответственность за оскорбление белорусского языка. Позже сайт zabelarus.com был заблокирован.

В Белоруссии более недели продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным результатам, Лукашенко набрал 80 процентов голосов.