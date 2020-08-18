Лукашенко заявил о приведении в боевую готовность войск на западе Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о приведении в боевую готовность группировки войск на западной границе республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Части полностью готовы к исполнению своих обязательств, несмотря на то что часть Сил специальных операций была задействована в подавлении протестов, отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что белорусская армия в период с 17 по 20 августа проведет учения у границы с Литвой. По данным Минобороны Белоруссии, учения ракетных войск и артиллерии пройдут вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области.

Перед этим Лукашенко на митинге в свою поддержку заявил, что на западных границах республики идет наращивание военной мощи других государств. «Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ», — сказал белорусский лидер.