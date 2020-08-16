Белоруссия объявила о начале военных учений у границы с Литвой

Белорусская армия в период с 17 по 20 августа проведет учения у границы с Литвой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства обороны Белоруссии, учения ракетных войск и артиллерии с пройдут вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку заявил, что на западных границах республики идет наращивание военной мощи других государств. «Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ», — предостерег белорусский лидер, выступая перед сторонниками.

Ранее он также заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет.