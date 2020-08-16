Лукашенко рассказал о танках и самолетах в 15 минутах от границ Белоруссии

На западных границах Белоруссии идет наращивание военной мощи других государств. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе митинга в свою поддержку, который проходит в Минске в воскресенье, 16 августа, передает ТАСС.

«Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ», — предостерег белорусский лидер, выступая перед сторонниками.

Ранее он также заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет. Кроме того, Лукашенко заявил, что Белоруссия погибнет как государство в случае, если в стране проведут повторные выборы, как того требуют ближайшие соседи республики.

Акция в поддержку Лукашенко началась на площади Независимости в воскресенье, 16 августа, с часовым опозданием. Сообщалось, что ее участников свозили в столицу из других белорусских городов на автобусах. Кроме того, к Дому правительства в преддверии митинга стянули усиленные наряды силовиков.