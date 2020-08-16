Лукашенко обратился к народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, пришедший на митинг в свою поддержку, обратился к народу. Об этом сообщает РИА Новости.

Белорусский лидер поблагодарил своих сторонников по всей стране. По словам Лукашенко, на митинг он позвал не для того, чтобы его «защитили», а чтобы смогли защитить свою страну.

В своем обращении он заявил о готовности начать реформы. «Вы хотите реформ? Скажите каких — завтра же начнем», — сказал он. Также президент заявил о наращивании военной мощи на западных границах Белоруссии.

Комментируя идею проведения повторных выборов, Лукашенко заявил, что Белоруссия погибнет как государство, добавив, что никогда не пойдет на слом страны.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат.

15 августа сообщалось, что протестующие пришли к зданию белорусских государственных телеканалов. Кроме того, к забастовке, которая началась из-за несогласия с результатами президентских выборов, присоединились сотрудники местных СМИ.